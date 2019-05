Lettera UE. Salvini: aspetto di leggerla, ma Commissione prenda atto del voto

Agenpress “Aspetto di leggere la lettera dell’Ue ma credo che la Commissione europea debba e possa prendere atto che i popoli ieri hanno votato per il cambio e la crescita: quello che è chiaro che non si alzano le tasse, che l’aumento dell’Iva non esiste”. Lo afferma il vicepremier Matteo Salvini, ai microfoni de La7, commentano l’annuncio di Bloomberg che l’Italia rischia una multa di 3,5 di miliardi di euro per il debito.

“Manterremo l’impegno per cambiare gli equilibri in Europa, a maggior ragione se è in dirittura d’arrivo un’altra lettera alla quale risponderemo con garbo dicendo che l’Europa della precarietà e della disoccupazione si è chiusa”.