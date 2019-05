On. Beatrice Lorenzin (Civica Popolare): Governo, da oggi M5s junior partner ma anche il centro destra di fatto non esiste più

Agenpress. I sovranisti-nazionalisti-populisti non hanno sfondato in Europa, ma fatto bingo in Francia e in Italia. La scena politica italiana è stata rivoluzionata un’altra volta in 12 mesi: si sono ribaltati i rapporti di forza tra lega e m5 stelle, capovolgendosi i rapporti elettorali tra i due partner di governo.

I 5 stelle sono crollati e una parte del proprio voto è confluita nella lega, un’altra parte è rimasta a casa.Il declinismo incompetente, la decrescita felice portata avanti in questo anno è stato ripagato con un netto no ,dagli elettori di tutta la penisola. Il centro destra di fatto non esiste più, il crollo di Forza Italia sancisce uno spostamento a destra e nell’estrema destra di tutta la coalizione.

Ascoltando l’intervista a caldo di Salvini si comprende bene come intenda cavalcare questo voto, che in Italia non esprime tanto un gradimento delle scelte internazionali o di posizionamento del Paese, quanto piuttosto sui temi del fisco e dello sviluppo che Salvini ha ribadito essere top agenda del governo. Il leghista interpreta così i desideri degli Italiani, quindi affermando la propria vittoria su quelli che sono diventati i suoi junior partner.

Così la leader di Civica Popolare ed ex Ministro della Salute, in un articolo uscito su Huffington Post.