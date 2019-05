Renato Brunetta (FI): “Si apre per noi un grande momento di protagonismo, senza nessuna sudditanza nei confronti di nessuno”

Agenpress. Grazie al presidente Silvio Berlusconi per il suo straordinario impegno in campagna elettorale. Forza Italia è un grande partito con un grande leader. Oggi occorre rilanciare il nostro movimento a tutti i livelli, al centro come in periferia. Occorre una interlocuzione forte, chiara e determinata con tutte le forze del centrodestra per rilanciarne l’unità. Uniti si vince, a partire dai contenuti programmatici: Flat Tax, rilancio delle infrastrutture, sicurezza, meno tasse per le famiglie e per le imprese, giustizia giusta.

Su tutti questi temi, Forza Italia c’è, come Forza Italia è fondamentale nel rilanciare il dialogo con l’Unione Europea, dove i sovranisti, amici di Salvini, non hanno vinto e sono minoranza. Gruppi parlamentari e partito devono essere alla base del rilancio della nostra azione politica, sotto la guida di Berlusconi.

Basta con i cerchi e cerchietti magici. È in gioco il destino del Paese. Forza Italia ha e avrà un ruolo decisivo. Si apre per noi un grande momento di protagonismo, senza nessuna sudditanza nei confronti di nessuno.

E’ quanto dichiara, in una nota, Renato Brunetta.