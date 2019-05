Berlusconi: Toti? Se esce da Forza Italia condannato a invisibilità

Agenpress. Il commento “Ora basta, tutti a casa” del Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, dopo la sconfitta di Forza Italia alle Europee non è piaciuto a Silvio Berlusconi che afferma: “Tutti coloro che sono usciti da Forza Italia si sono condannati all’invisibilità” –

“Forse Berlusconi non si è accorto che è Forza Italia a marciare diritta verso l’invisibilità. Dimezzare i voti in un anno mi sembra un ottimo viatico in tal senso. La sorte di Toti, visibile o invisibile è poco importante e poco interessante. Ma Berlusconi, dopo aver inventato Forza Italia come casa dei moderati, eviti di essere ricordato come il suo stesso liquidatore – replica Giovanni Toti” – .