Di Maio sotto processo all’interno del M5S. In discussione leadership e incarichi

Agenpress – La generosità di Luigi di mettere insieme 3-4 incarichi in qualche modo deve essere rivista”, ha spiegato il senatore Gianluigi Paragone, aggiungendo che “il Movimento per ripartire ha bisogno di una leadership politica non dico h24 ma non siamo lontani. Dobbiamo passare dall’io al noi. L’io è stata una fuga in avanti anche importante in un certo momento ma deve essere un io con la minuscola”. Parogone ha poi concluso ricordando che “la discontinuità è una decisione che è già stata presa dai nostri elettori”.

“La responsabilità in capo ad un solo uomo è deleteria per il Movimento ed è un concetto da prima Repubblica”, ha scritto su Facebook, commentando i risultati delle europee e amministrative, Roberta Lombardi, esponente del M5s. Secondo la deputata grillina, “il modello culturale di riferimento è la partecipazione” e in caso di sconfitta “gli errori si distribuiscono, le responsabilità si assumono, i cambiamenti si mettono in conto”.

Il sottosegretario Stefano Buffagni ha fatto sapere che “domani abbiamo un’assemblea parlamentare e ne discuteremo. Il problema non è Di Maio, ma è tutta la situazione: i cittadini hanno dato un messaggio ed è giusto dare risposta ai cittadini”.

Drastica invece la decisione di Primo Di Nicola, giornalista e parlamentare pentastellato, che su Facebook ha annunciato: “Mi sono dimesso da vicepresidente del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle al Senato. Una decisione che ritengo necessaria non solo alla luce del risultato elettorale ma anche e soprattutto delle cose che ci siamo detti in tanti incontri e assemblee. Mettere a disposizione del Movimento gli incarichi. È l’unico modo che conosco per favorire una discussione autenticamente democratica su quello che siamo e dove vogliamo andare”.