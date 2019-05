Fusione Fca- Renault. Elkann. “Nessuna chiusura di stabilimenti”. 15,6 mln di vendite all’anno

Agenpress – Fca ha ufficialmente presentato la sua proposta di fusione a Renault, con la prospettiva di allargarla a Nissan e Mitsubishi che già costituiscono una grande alleanza con la casa francese. Una vera e propria fusione con la nascita di una società di diritto olandese le cui azioni verrebbero ridistribuite al 50 per cento tra i soci Fca e al 50 per cento restante a quelli di Renault.

Insieme le due case arriverebbero al 15,6 milioni di vendite all’anno, decisamente al di sopra della rivale Volkswagen e dei suoi 10,8 milioni di auto immatricolate.

E avrebbe quattro sedi Torino, Parigi, Tokyo e Detroit. Fca e Renault già collaborano nel settore dei veicoli commerciali nella costruzione del furgone Talento. Fca ha sempre dichiarato di essere “aperta a valutare tutte le proposte favorevoli che si presenteranno”.

“Se c’è una partnership, una fusione o un accordo che ci rende più forti, allora sono assolutamente aperto a valutare”, ha detto di recente l’amministratore delegato di Fca, Mike Manley, in un’intervista sempre al Financial Times. Il dialogo tra Fca e Psa sarebbe però meno avanzato di quello tra Fca e Renault che ha chiuso il 2018 con ricavi per 57,4 miliardi di euro e la vendita di quasi 3,9 milioni di veicoli nel mondo, raggiungendo un livello record per la sua storia. Questi risultati si sommano a quelli di Fiat Cheysler, che grazie all’asse tra Italia e Stati Uniti ha messo insieme 110,4 miliardi di euro di fatturato nel 2018, con 4,8 milioni di vetture consegnate nel corso dello stesso anno. Insieme, dunque, le due società si ritroverebbero con un fatturato superiore a 167 miliardi.

Il nuovo gruppo “diventerebbe un leader mondiale nel settore automobilistico in rapida evoluzione con un forte posizionamento nelle nuove tecnologie inclusi i veicoli elettrici e quelli a guida autonoma”, e una realtà “leader mondiale nelle tecnologie Ev, nei marchi premium, nei suv, nei pickup e nei veicoli commerciali e avrebbe una più ampia e più bilanciata presenza globale rispetto a quella che ciascuna società ha da sola”, si legge ancora nella nota mattutina del Lingotto. Il tutto, precisa il gruppo italo-americano, con una fusione che “non comporterà chiusure di stabilimenti”.