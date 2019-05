Roma. Bimbo di un anno muore nel sonno allʼasilo nido. La madre sconvolta: “non aveva nulla”

Agenpress – La tragedia questa mattina poco dopo le 12 in un asilo privato di via della Marrana all’Appio-Tuscolano per la morte di un bimbo di un anno.

Le maestre si sono avvicinate al lettino per svegliarlo per la merenda ma il bambino non dava segni di vita. Hanno dato subito l’allarme e hanno seguito tutte le indicazioni del medico che per telefono dava indicazioni per metterlo in posizione di sicurezza.

In pochi minuti sono arrivati i medici del 118 che hanno provato a intubarlo e rianimarlo. Per il piccolino però è stato tutto inutile: i dottori hanno confermato che le vie aeree erano libere e che non c’è stato nessun soffocamento. L’ipotesi, secondo un primo esame, è che si sia trattato di “Sids, morte senza un motivo”.

Sul caso indagano ora i carabinieri che hanno già ascoltato la mamma del bimbo e che ha confermato che “non soffriva di nessuna patologia”. La donna ai militari ha inoltre riferito che questa mattina era sveglio e in ottime condizioni di salute: nulla che potesse preannunciare una morte così tragica e improvvisa.