Salvini. Nessun ultimatum a Di Maio. Sicurezza e tasse: tutto il resto viene dopo

Agenpress – Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha smentito di aver dato a Di Maio un ultimatum di 30 giorni, come riportato da Repubblica.

“Gli equilibri interni e le sorti del partito vengono dopo”, ha detto inoltre il leader della Lega, al quale, in una intervista a Rtl 102.5, è stato chiesto se siano fondati i rumors secondo cui starebbe lavorando a un nuovo obiettivo politico, ossia trasformare il movimento nel ‘partito del buonsenso’. “No – ha risposto Salvini – per il momento c’è una missione enorme: cambiare le regole europee”.

“Sicurezza e tasse: tutto il resto viene dopo”, ha aggiunto ricordando che il decreto sicurezza “è pronto, era pronto già scorsa settimana”. Quanto alle tasse, “al Paese serve uno choc fiscale. Dobbiamo abbassare le tasse, non tutto a tutti, però l’obiettivo c’è nel contratto di governo, il 15%, serve una cura Trump, una cura Orban, uno choc fiscale positivo per far ripartire il Paese”.

Salvini ha parlato anche di Roma. “Ci faremo trovare pronti” a governare Roma. “Io da ministro per i romani sto cercando di fare di tutto, mandando poliziotti, telecamere, facendo direttive. Poi il giudizio sul sindaco lo danno gli elettori quando votano”.

“La proposta di Flat Tax sui redditi di impresa e sulle famiglie almeno fino a 50.000 euro di reddito – almeno in un primo tempo – ‘costa’ circa trenta miliardi – ha detto Salvini – che è meno della metà di quello che sarebbe l’aumento del debito quest’anno. Quindi è un investimento che io da imprenditore farei, chiedo agli alleati dei Cinque Stelle e al Presidente del Consiglio chiedo coraggio e visione per il futuro, non la piccola gestione quotidiana che i leader europei hanno chiesto ai popoli negli anni passati e comunque vada Lega e Cinque Stelle hanno ben più del 50% dei consensi”.