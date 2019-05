Ue, Bergamini (FI) “Con 2500 mld di debito pubblico non servono pugni su tavolo”

Agenpress. “Il conto dall’Ue? Non ce lo chiedono certo da oggi. Ma molto dipenderà dall’atteggiamento di questo governo”.

Così Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia ospite oggi di Skytg24.

“Con 2500 mld di euro di debito pubblico – ha proseguito l’esponente azzurra – non ci si può certo sedere ai tavoli europei battendo i pugni sul tavolo come dice Salvini di voler fare. Piuttosto, bisogna negoziare e l’atteggiamento in questo senso, può influire molto sul concedere o meno flessibilità all’Italia”.

“Ci sono in scadenza bandi importanti e questo governo ancora non ci dice come intende proseguire. Se è a favore o meno della Tav”. E sul risultato delle Europee conclude commentando “Senza Forza Italia, il centrodestra in Italia non esiste e il voto lo ha ampliamente dimostrato”.