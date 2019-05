Busta con proiettile a Maurizio Martina

“Caro Maurizio ti siamo vicini. A nome mio e di tutta la comunità dei democratici, ti esprimo la nostra solidarietà per il vile gesto intimidatorio di cui sei stato vittima. La violenza e le minacce non sono accettabili e se qualcuno pensa in questa maniera di farti e di farci paura, ha sbagliato strada. In attesa che la magistratura e le forze dell’ordine facciano piena luce sull’accaduto ritengo sia necessario tenere sempre alta la guardia contro qualsiasi forma e gesto di un passato violento che deve essere per sempre archiviato”.