Cancellieri (M5S). Cacciare Di Maio non serve. Occorre riorganizzarci in un partito “light”

Agenpress – “Luigi ha dato tanto, tantissimo, in termini di credibilità del M5S, lui è pronto a prendersi le sue responsabilità, ma togliere Di Maio per mettere un altro non serve. Abbiamo avuto una crescita impetuosa e da quasi un anno siamo forza di governo: il movimento ha bisogno di evolversi”.

Lo dice Giancarlo Cancelleri, leader del movimento che in Sicilia, che invita il partito ad “organizzarci: una struttura leggera, diversa dai partiti tradizionali, ma efficace. Un qualcosa di nazionale che coordini dei referenti regionali su agricoltura, scuola, imprese, lavoro, ambiente. Un partito light”.

“Gianroberto aveva una visione, ma non è che possiamo restare identici a noi stessi per sempre. E poi lui stesso sarebbe stato il primo a capire che bisogna cambiare. La nostra struttura non è più sufficiente. Il problema non è più l’ incapacità di crescere, ma il rischio di crollare. O ti evolvi o esplodi”. Il futuro “è nel partito light”.

E’ il futuro del M5s secondo spiega, “è di gran lunga la prima forza”, riuscendo a “crescere, rispetto al 2014, dal 26 al 32%”. Della proposta, spiega in un’intervista a La Sicilia di Catania, ha “parlato con Luigi Di Maio” e pensa che “la sua idea di un comitato politico vada in questa direzione”. “Io posso dare un contributo in termini di proposte – aggiunge – ma soprattutto pretendo che, visti i risultati, le istanze dei siciliani vengano ascoltate. Il nostro modello è vincente”.