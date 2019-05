Istat. Sale fiducia consumatori e imprese. Codacons. “Fuoco di paglia”

Agenpress – L’incremento dell’indice di fiducia di imprese e consumatori è un segnale positivo ma i numeri diffusi oggi dall’Istat rimangono ancora insoddisfacenti. Lo afferma il Codacons, commentando i numeri diffusi oggi dall’istituto di statistica.

“Dopo 5 mesi di cali consecutivi la fiducia dei consumatori torna a crescere, ma il rischio è che si tratti di un fuoco di paglia destinato presto a spegnersi – afferma il presidente Carlo Rienzi – I dati relativi alla fiducia delle famiglie rimangono infatti ben al di sotto dei valori del 2018 per tutte le componenti, a dimostrazione che il quadro politico che sta caratterizzando il paese negli ultimi mesi ha prodotto un costante logorio nelle aspettative dei cittadini, intaccando ottimismo e speranze”.

“La minore fiducia dei consumatori registrata nei primi mesi del 2019 si ripercuote in modo diretto sulla spesa e sui consumi, che non a caso risultano in rallentamento rispetto allo scorso anno – prosegue Rienzi – Per tale motivo la ripresa dell’indice della fiducia per consumatori e imprese registrata a maggio è un segnale positivo ma non appare sufficiente a colmare il gap con il passato”.