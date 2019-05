Lettera UE. “Non rispettati criteri del debito”. 48 ore per la risposta

Agenpress – Firmata dal Vice presidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis e dal Commissario agli affari monetari Pierre Moscovici, la lettera è stata indirizzata direttamente al Ministro dell’Economia Giovanni Tria.

I due esponenti dell’Ue hanno fatto notare al titolare del MEF come l’Italia non abbia compiuto alcun progresso nel rispetto delle regole sul debito.

L’invio della lettera per Roma era scontato, nell’aria già da tempo, inserita nella ‘normale’ interlocuzione con un paese il cui debito pubblico rischia di aumentare ancora fino al 133,7 per cento del pil per quest’anno e al 135,2 per cento nel 2020. Sarebbero gli effetti di una crescita pari allo 0,1 per cento, secondo le previsioni della Commissione per il 2019 certificate anche nell’ultimo def del governo, e un deficit pubblico al 2,5% nel 2019 e al 3,5% del Pil nel 2020.

Sulla base dei “dati notificati” relativi al 2018, “si conferma che l’Italia non ha fatto progressi sufficienti verso il rispetto della regola del debito nel 2018″. Pertanto, la Commissione Ue “considera la preparazione di un rapporto ex articolo 126.3 del trattato, sul quale il Comitato economico finanziario” del Consiglio (Efc) “dovrà dare la sua opinione”.

Il governo italiano ha 48 ore di tempo per rispondere e dire come e se intende far rientrare il debito per evitare una procedura europea che potrebbe scattare già a luglio, per la precisione all’Ecofin, il consiglio dei ministri economici convocato per l′8 luglio. E’ iniziata la resa dei conti tra Roma e Bruxelles rimandata a dopo le elezioni. Sempre oggi, la Commissione decide di ‘attaccare’ ancora anche sul salvataggio di Banca Tercas, sul quale il 19 marzo scorso la corte di Giustizia Ue aveva dato ragione all’Italia: Palazzo Berlaymont fa ricorso.

Per ora, la lettera inviata oggi si limita a chiedere al governo italiano se ci siano stati dei ‘fattori rilevanti’ che abbiano impedito la riduzione del debito.