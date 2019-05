Agenpress. Radio Radicale, Avvenire e il Manifesto rischiano di chiudere. Voci ibere, indipendenti e autorevoli non possono chiudere, perché in un paese democratico non si spegne l’informazione.

In ballo ci sono anche i posti di lavoro e la capacità di informare in maniera obiettiva e disinteressate. Si faccia un passo indietro e non si lascino morire testare storiche che tanto hanno fatto per il Paese.

Così la leader di Civica Popolare ed ex Ministro della Salute.