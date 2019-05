Paragone (M5S) caccia Di Maio. “Ha fatto male pure da ministro. Dare il Mef a Salvini”

Agenpress – “Serve un ministro a tempo pieno. A 32 anni non puoi fare il capo della prima forza del Paese, il vicepremier, il ministro dello Sviluppo economico e il ministro del Lavoro”, e “il redde rationem è impietoso. Il Movimento è al suo minimo storico e come vicepremier ha perso la sfida”.

Così il senatore M5s Gianluigi Paragone dà del suo leader. Un passo indietro? “Lo farà. Decida lui da cosa”. Il momento della verità sarà l’assemblea M5s di mercoledì sera, quando il vicepremier chiederà un voto di fiducia.

Per quanto riguarda il Mise, Paragone aggiunge: “Il Nord lo ha bocciato. I nostri referenti devono essere gli artigiani.

Nella sua intervista al “Corriere della Sera” dopo il risultato alle europee, Paragone mette in fila tutte le accuse al suo leader. Per annunciare però all’indomani, ad Agorà su Rai3, che metterà a disposizione del suo capo il suo incarico parlamentare: “Non voglio passare per traditore: io consegno le mie dimissioni a Di Maio, sarà lui a decidere cosa farne. Non esiste l’opzione di andare altrove. Resto se c’è ancora un rapporto di fiducia, ma io resto un rompiscatole”.

Sull’attività al ministero dello Sviluppo economico, dice Paragone, “i nostri referenti devono essere gli artigiani. Perché andare da Confindustria?”. Insomma, urge un passo indietro, accusa il senatore: “Decida lui da cosa. Abbiamo bisogno di una leadership forte: deve andare per sottrazione. Il Movimento ha bisogno di un interlocutore che lo ascolti. E non può tenere due ministeri”. Troppi incarichi per Di Maio, insomma, secondo Paragone, che azzarda: “Beppe Grillo, come Alessandro Di Battista, si è messo da parte. Ma doveva essere coinvolto di più” e lancia la proposta: “Non mi piace la definizione di segreteria politica per il M5s ma sì, si deve passare a una collegialità. Un gruppo ristretto, 4 o 5 persone, che rappresentino tutte le anime”.

Il destino di Di Maio si deciderà mercoledì sera all’assemblea congiunta dei gruppi M5s di Camera e Senato, dove il vicepremier chiederà un voto di conferma. E si parla anche di consultare il popolo del M5s attraverso la piattaforma Rousseau.

“Se dobbiamo andare avanti perché qualcuno ha preso gusto a fare il ministro, peste lo colga. Non è un’eresia staccare la spina al governo. Se si va avanti, accettiamo quello che hanno detto gli elettori”, ma non per fare la stampella della Lega, “io non tradisco la mia identità – sottolinea -, ma le chiavi di casa ora ce le ha Salvini. Bisogna dargli il Mef”. “Sì – spiega -, Tria vada via e la Lega chieda questo ministero”, perché “Salvini sta già parlando di Abenomics, di 3 per cento, di spread. Ha una visione economica, faccia lui”.