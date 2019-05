Rixi (Lega). Se condannato deciderà Salvini. Non è il caso che Conte mi chieda un passo indietro

Agenpress – “Mi danno già tutti per condannato, sono arrabbiato nero. Vorrei capire con chi hanno parlato. Io confido nella magistratura. Ma lo sapete che a Genova, la mia città, tanti che votavano il Movimento gli hanno tolto il voto per me?”.

Lo dice al Corriere della Sera il viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi. Se condannato, lascia? “Io ho già detto a Matteo Salvini, che deciderà lui, ha la mia massima disponibilità. Faccio quello che decide Salvini, non quello che decide Di Maio”.

Domani è attesa la sentenza sulle cosiddette spese pazze in Regione Liguria. Rixi è imputato per peculato. “La condanna per me è scattata sette anni fa, quando questa storia è iniziata. Come affronto il processo? Come una scalata col maltempo. Se devo arrivare in cima, ci arrivo”.

Si è fatto rimborsare con soldi pubblici spese personali? Si parla di cene, lunapark, fiori…

“Questa roba non c’è nel mio fascicolo. Che follia, avrei rubato 19 mila euro stando in minoranza, io che non ho mai avuto una contestazione da assessore quando gestivo milioni di euro, né al governo che gestisco miliardi”. Però si sente sotto ricatto? “Mi girano le scatole perché questa vicenda è nata da una sciocchezza, da un emendamento dello sblocca cantieri su cui abbiamo litigato. Come si può strumentalizzare cose così? Io con i 5 Stelle sono sempre stato corretto e mi ha dato molto fastidio il loro atteggiamento spietato. Se ritieni che la vita degli altri non sia importante e la tua ideologia supera la tua umanità, finisci per giustificare anche i campi di sterminio”.

“Sono diventato Danzica è surreale. Sul fatto che nel contratto c’è scritto che dovrebbe dimettersi, osserva: “Hanno ragione, ma nel contratto c’era anche scritto che Armando Siri non si doveva dimettere fino al rinvio a giudizio. Per loro era inaccettabile in campagna elettorale e quindi hanno bloccato ogni mediazione. O il contratto si applica sempre, o non si applica. Raggi doveva andare a casa due volte e anche Appendino”.

E se glielo chiede Conte, il passo indietro? “Non so se è il caso, non possiamo sempre fare passi indietro. Bisogna capire qual è la mediazione. Conte è il mio premier, ma se io sono viceministro è perché lo ha voluto Matteo. Quella legge, fatta ai tempi di Monti, è una roba sbagliata. Non puoi mettere l’esecutivo sotto ricatto. Devi dire di sì a tutti, sennò il primo no che dici arriva uno e ti fa un esposto alla procura”.

Si sente “«carne da macello”, come disse Siri? “Se mi fanno saltare ci guadagno in salute. Ma facciamo la Tav, le opere devono andare avanti. Non mi va di essere un’altra tacchetta che mettono sul loro carrarmato per far vedere che la Lega non vale niente, nonostante il 34% . Ma sparare sempre al compagno di banco non ha pagato”.