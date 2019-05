Tav, Esposito (PD): “Voto in Piemonte vale più di un referendum”

Toninelli è rimasto chiuso da qualche parte durante la campagna elettorale se dice che per lui non cambia nulla, non so neanche se farà ancora il ministro tra qualche settimana, questo potrebbe essere il suo canto del cigno

Agenpress. Stefano Esposito (PD) è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la Notizia” condotta da Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

“Non so se al M5S porti tanto bene continuare questa inutile battaglia sul no alla Tav –ha affermato Esposito-. Salvini dice che le elezioni in Piemonte e quelle europee valgono come un referendum, in realtà sono molto di più di un referendum, è un voto politico e se guardiamo a tutte le forze che sostengono la Torino-Lione c’è anche un 30% del Pd a Torino.

Inoltre c’è il risultato in Val di Susa. Ricordo che il comune di Susa che era governato da un sindaco no-tav è passato di mano ad un sindaco sì-tav. Toninelli? Evidentemente è rimasto chiuso da qualche parte per tutta la campagna elettorale. Non so come faccia a dire che non cambia nulla, evidentemente per loro la democrazia è una variabile. Siccome non è una variabile per noi, fossi in loro mi concentrerei su altri argomenti.

Per poter dire “la Tav non si farà più” bisogna passare da un voto parlamentare. E al di là dei 5 Stelle e di qualche voto della pseudo sinistra che ha 7-8 parlamentari, tutto il resto del parlamento è favorevole alla Tav.

Quindi do un consiglio a Salvini: se i 5 Stelle insistono a dire no, porti in Parlamento il decreto per chiudere i finanziamenti e tracciare l’accordo con la Francia. Se la Lega voterà con le altre forze favorevoli alla Tav, i 5 Stelle se ne faranno una ragione. Il vero tema è capire se questo governo è in condizioni di governare. Per andare avanti andrà avanti, perché i 5 Stelle non si possono permettere di andare oggi alle elezioni. Avendo fatto il parlamentare, garantisco che l’istinto di sopravvivenza dei parlamentari è molto alto.

Quindi non credo cadrà il governo, ma devono governare. Ieri si è chiusa la prima fase dei bandi, fra 2-3 mesi bisognerà far partire il vero e proprio appalto quindi cosa faranno? La meneranno per altri 2-3 mesi o assumeranno una decisione? E non so neanche se Toninelli farà ancora il ministro tra qualche settimana. Potrebbe essere il suo canto del cigno e capisco che lo faccia. Non darei troppo peso alle affermazioni di Toninelli”.