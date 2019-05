Berlusconi: “Abbiamo il dovere di rilanciare la nostra azione e differenziarci dall’offerta politica di Lega e Fratelli d’Italia”

Agenpress. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questa campagna elettorale, i dirigenti, i candidati e gli eletti di Forza Italia, i sostenitori e i miei collaboratori ai quali non posso che rinnovare la mia fiducia, che hanno lavorato in queste settimane con impegno, capacità e spirito di sacrificio.

Voglio poi ringraziare tutti i candidati, coloro che hanno corso per essere eletti e i tanti che hanno partecipato alla competizione elettorale per dare una testimonianza di impegno, di lealtà, di appartenenza a Forza Italia. A chi entrerà con me nel Parlamento Europeo faccio i miei complimenti, a tutti gli altri voglio garantire che non dimenticheremo il loro impegno.

Complimenti infine al nostro Alberto Cirio, che i piemontesi hanno voluto alla guida della loro importante Regione. Complimenti a tutti i sindaci neo-eletti o confermati al primo turno. Sono nostri 3 su 4 dei sindaci del centro-destra eletti a Pescara, Vibo Valentia e Perugia. Da qui in avanti è necessario un ulteriore impegno in vista degli importanti ballottaggi che ci vedono in campo con il centro-destra unito.

Dal punto di vista della politica nazionale, ancora una volta gli italiani hanno detto con chiarezza che il centro-destra è la maggioranza del Paese, l’unica maggioranza vera in grado di governare, di portare il Paese fuori dalla crisi nella quale lo ha gettato quest’anno di il governo giallo-verde.

Il risultato complessivo del Movimento è stato in linea con i sondaggi degli ultimi mesi e quindi al di sotto delle nostre aspettative e della nostra storia.

Ha influito negativamente una campagna aggressiva nei toni e nei modi condotta dai competitor del centrodestra e una linea politica condizionata dalla lealtà al programma condiviso col nostro alleato storico, la Lega, che oggi governa con il nostro peggior avversario, cioè i Cinque Stelle e da uno scenario che ha visto le due componenti della maggioranza confrontarsi ruvidamente per occupare tutti gli spazi disponibili.

Le notizie di queste ore lasciano intuire che questa situazione avrà presto l’esito che ci auguriamo nell’interesse del Paese, la fine di questo governo dannoso e il ritorno rapido alle urne.

Noi, che abbiamo fondato 25 anni fa il centro-destra, siamo ancora i veri eredi del pensiero e della politica liberale, i più convinti promotori dei principi della civiltà occidentale e gli insostituibili garanti della democrazia rappresentativa, del garantismo e della libertà nel nostro Paese.

Per noi il centro-destra unito è l’orizzonte strategico irrinunciabile, ma proprio per questo saremo ancora più severi nel chiedere a chi ne fa parte una assoluta coerenza.

Abbiamo il dovere di rilanciare la nostra azione e differenziarci dall’offerta politica di Lega e Fratelli d’Italia a partire dalle idee e dai nostri programmi liberali su occupazione, lavoro, sicurezza, infrastrutture e tasse.

Ora che il Paese si è espresso, e i rapporti di forza sono cambiati, punendo l’insipienza e il dilettantismo dei grillini, vi sono le condizioni per realizzare da subito le politiche del centro-destra, dalla flat-tax, quella vera, che riguarda tutti, famiglie e imprese, senza tetti e senza soglie, alla TAV e alle altre grandi infrastrutture da realizzare, oltre alla riforma della giustizia, fino al rimpatrio di 600.000 clandestini che rendono pericolose le nostre strade.

Su questo sfidiamo i partiti del centro-destra ad essere coerenti, nell’attesa che il buonsenso prevalga e che si restituisca agli italiani il diritto di scegliere da chi essere governati un diritto che manca dal 2011.

I numeri delle elezioni europee dimostrano che l’attuale Parlamento, pur eletto solo da un anno, non è più rappresentativo degli italiani.

Continuare con questo governo non eletto significherebbe tradire gli italiani.

Per noi, per Forza Italia si apre una fase nuova, nella quale io personalmente sarò impegnato in Europa per realizzare la svolta che avevo annunciato in campagna elettorale e tentare di realizzare un centro-destra europeo e per renderla potenza militare mondiale capace di riunire e rafforzare l’Occidente di modo che sia in grado di resistere a qualunque sfida provenga dalla Cina comunista.

Cercherò di promuovere tutto questo forte del consenso che gli italiani – cinque anni dopo la mia vergognosa estromissione dal Senato – mi hanno attribuito ancora una volta nelle regioni in cui ero candidato, il più alto fra tutti i leader politici in proporzione ai voti di lista.

Naturalmente continuerò a guidare il movimento che ho fondato con l’energia e la passione di sempre.

Forza Italia del resto oggi ha una classe dirigente, qui al centro e sui territori, che cresce per numero e qualità. Una classe dirigente che io ho formato con il consenso generale da me sempre richiesto e verificato, nella quale ho piena fiducia e che verrà valorizzata da responsabilità sempre maggiori. Una classe dirigente però che sarà legittimata anche dal basso, mediante forme di democrazia interna aperte al più franco confronto e alla più libera discussione.

Per farci trovare pronti in vista delle prossime sfide e anche per mettere immediatamente fine a sterili quanto inutili polemiche interne, abbiamo ritenuto di avviare un percorso condiviso di rinnovamento del Movimento, che si compirà con lo svolgimento in autunno del Congresso Nazionale.

E quanto dichiara, in una nota, Silvio Berlusconi.