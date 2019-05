Cannabis. Cassazione chiede di inviare atti alla Consulta. La legge non è chiara

Agenpress – La Procura della Cassazione, rappresentata dal pg Maria Giuseppina Fodaroni, ha chiesto alle sezioni penali unite della Suprema Corte di inviare gli atti alla Consulta sulla questione della cannabis light. Lo ha riferito l’avvocato Carlo Alberto Zaina, difensore dell’imputato nel procedimento da cui ha avuto origine il caso. In serata è atteso il verdetto.

I supremi giudici sono chiamati a chiarire in via definitiva se sia punibile o meno chi mette in commercio prodotti derivati da infiorescenze o resine della cannabis con Thc inferiore allo 0,6%. Zaina ha detto che “il pg della Cassazione ha evidenziato che non c’é ragionevolezza nel sistema legislativo attuale e che le indicazioni fornite dal legislatore, sul tema della cannabis ligth, non sono chiare: pertanto non vi è la prevedibilità, da parte del cittadino e del commerciante, sulle condizioni suscettibili di essere sanzionate”. La legge del

2016, quindi, sarebbe in contrasto con alcuni articoli della Costituzione nonché con norme europee.

“Al di là delle considerazioni esposte, è comunque incontrovertibile l’esistenza, nella materia in esame, di un contrasto giurisprudenziale, onde si ritiene necessario rimettere alle Sezioni unite la risoluzione del quesito di diritto” recita l’ordinanza della Quarta corte dell’8 febbraio 2019.

Secondo l’Aical, Associazione italiana cannabis light (la Confindustria della marijuana), pur in assenza di dati certificati, il mercato della canapa in Italia vale oggi circa 80 milioni di euro, in crescita a tassi del 100% l’anno. Un valore che comprende l’intera filiera: coltivazione, distribuzione, fino alla vendita di oltre 100 prodotti come fiori, tisane, oli, cosmetici, fino alle farine per la piadina. In tre anni, il numero di negozi di canapa light nel nostro Paese è passato da zero a oltre 3.000.