Flat tax. Garavaglia (Lega). Si parte con 10-12 mld per redditi familiari di “50-60 mila euro cumulati

Agenpress – Per la flat tax si parte “con 10-12 miliardi” da recuperare con una “semplificazione del sistema di detrazioni e deduzioni” e “sistemando quel pasticcio degli 80 euro che non vengono tolti ma riordinati. Siamo a buon punto dal punto di vista tecnico e siamo pronti per entrare nel merito in legge di Bilancio”.

Lo ha detto il viceministro all’Economia Massimo Garavaglia spiegando che l’intervento sarà fatto per gradi partendo da una soglia di reddito familiare di “50-60 mila euro cumulati”, con ulteriori riduzioni sulla base dei componenti.