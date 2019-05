Salvataggio Alitalia, Codacons: aumento dei pedaggi autostradali è una fake news

Agenpress. La notizia secondo cui gli italiani andrebbero incontro ad un aumento dei pedaggi autostradali per il salvataggio di Alitalia è una fake news, una notizia priva di fondamento. Lo afferma il Codacons, che smentisce l’allarme riportato da alcuni organi di stampa e associazioni.

Non esiste alcuna possibilità di un rincaro delle tariffe autostradali come contropartita all’ingresso di Atlantia in Alitalia – spiega il Codacons – Se anche fosse vero un interessamento della famiglia Benetton verso la compagnia aerea, in nessun caso il costo dell’operazione potrebbe essere riversato sugli utenti attraverso un incremento dei pedaggi, poiché le tariffe autostradali e la loro variazione sono regolate da norme stringenti e seguono criteri precisi che non lasciano margini di interpretazione.

Per tale motivo riteniamo quella sui pedaggi una notizia allarmistica e priva di fondamento, non potendo le tariffe essere regolate in modo soggettivo o fantasioso.