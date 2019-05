Antitrust: multa da 1 milione di euro a Blue Panorama

Agenpress. Oramai le compagnie aeree low cost ricorrono a pratiche scorrette sempre più fantasiose per aumentare i propri guadagni a danno dei consumatori. Lo afferma il Codacons, commentando la multa da 1 milione di euro inflitta dall’Antitrust a Blue Panorama per violazione dei diritti dei consumatori.

“In questo caso siamo in presenza di una trovata geniale per applicare una penale da 50 euro a passeggero, richiesta solo al momento dell’imbarco, quando cioè i viaggiatori non avevano altra scelta tra il pagare la sanzione o rinunciare alla partenza – spiega il presidente Carlo Rienzi – Una penale assurda e ingiustificata perché, come rilevato dall’Antitrust, si basava su presunti errori nell’indicazione del nome fornito dai passeggeri, errori causati dallo stesso sistema di acquisto on line della Compagnia”.

Per tale motivo il Codacons chiede oggi che Blue Panorama restituisca a tutti i passeggeri le somme pagate a titolo di penale, pena una denuncia in Procura dell’associazione per appropriazione indebita e truffa.