Bankitalia. Visco. Le banche sono ancora vulnerabili a recessione e spread

Agenpress – Le banche italiane rischiano di essere colpite dalla recessione e dal ‘rischio paese’ e, malgrado gli “sforzi importanti” compiuti sui crediti deteriorati e la redditività, sono “vulnerabili” al ritorno “di rischi macroeconomici”. Lo afferma il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco secondo cui “sostenere la crescita e allentare le tensioni sui mercati è cruciale” per garantire la “piena funzionalità” delle banche.

Il governatore rileva quindi come “anche se il rafforzamenti dei bilanci delle banche è proseguito gli effetti della crisi non sono ancora pienamente riassorbiti e rallentano la reazione degli intermediari ai profondi cambiamenti nella struttura di mercato, nelle abitudini della clientela, nella regolamentazione finanziaria, nella tecnologia”. “Le prospettive per le banche – aggiunge – rimangono strettamente legate all’andamento dell’economia e alla percezione del ‘rischio paese’ che si riverberano sulla qualità degli attivi e sul costo da sostenere per reperire risorse sui mercati”. Infatti “sviluppi congiunturali avversi tornerebbero inevitabilmente a incidere sui bilanci. Permane la necessità di proseguire con decisione le azioni volte a ridurre i costi e migliorare la redditività”.