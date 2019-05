Cina. Lista nera di imprese, organizzazioni e individui stranieri che danneggiano il Dragone

Agenpress – La Cina rilascerà presto la sua “lista nera” di “entità straniere” che danneggiano i diritti delle compagnie del Dragone. E’ quanto riferisce un portavoce del ministero del Commercio in una nota, secondo cui “misure specifiche saranno annunciate nel prossimo futuro”.

L’elenco è stato presentato come composto da “entità inaffidabili” che danneggiano gli interessi delle società nazionali.

La Cina, quindi, istituirà un meccanismo che permetterà diselezionare “imprese, organizzazioni e individui stranieri che non rispettano le regole di mercato, violano contratti e divieti, interrompono la fornitura per ragioni non commerciali o danneggiano seriamente gli interessi legittimi delle compagnie cinesi”, ha detto il portavoce del ministero del Commercio, Gao Feng, in una nota rilanciata all’unisono da tutto l’apparato dei media ufficiali, dalle tv alle radio, dai siti dei quotidiani alle agenzie di stampa.