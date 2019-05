Dati Istat, Bellanova (PD): “Se Conte scendesse con i piedi sulla terra, lui e il suo Governo, vedrebbero un Paese reale in enorme difficoltà”

Agenpress. “Solo uno in perfetta cattiva fede come il Presidente Conte può dire, davanti alle stime Istat, alle dichiarazioni del Governatore Visco, alla Borsa in rosso, all’aumento dello spread, che l’economia del Paese non arranca e che siamo fuori dalla recessione.

Se scendesse con i piedi sulla terra, lui e il suo Governo, vedrebbero un Paese reale in enorme difficoltà. Chi governa ha l’obbligo di dire la verità anche quando equivale a una stroncatura dell’azione messa in campo, mentre qui si continua a mentire

e gli Istituti di rilevazione vengono piegati a proprio uso e consumo. La verità è che le persone rifiutano il reddito di cittadinanza, che ancora non sappiamo nemmeno se chi lo ha già ricevuto prima delle elezioni non corra il rischio di restituire

quanto percepito perché non hanno avuto il tempo delle verifiche tanta la fregola elettoralistica, che davanti al precipizio che si annuncia non c’è coesione sociale che tenga se mancano politiche mirate. Stanno chiedendo al Paese un sforzo enorme

per continuare a farcela malgrado loro.

Nessuno tra chi governa, e nessuno dei vicepremier, ha veramente a cuore l’interesse nazionale. Che è ridare fiducia alle imprese e ai consumatori e ripartire dalle sole parole d’ordine che hanno rilevanza: lavoro, occupazione, nuove generazioni, donne, Mezzogiorno”.