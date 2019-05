L’opinione di Roberto Napoletano. Balle pericolose e scandali veri, poveri noi

Agenpress – Dal poltronificio lombardo alla nuova affittopoli romana. Sono tutte mangiatoie pubbliche dove si regala una consulenza d’oro agli amici degli amici tra Gallarate e Legnano, si moltiplica il numero delle municipalizzate lombardo-venete con più consiglieri di amministrazione che dipendenti; oppure si affittano locali a prezzi stracciati (neppure pagati) addirittura agli eredi della banda della Magliana e si mettono all’asta alloggi di pregio nel cuore della movida capitolina, i “gioielli” dell’Ater che non è nient’altro che l’ex istituto autonomo di case popolari controllato dalla Regione Lazio. Tutto ciò avviene nel Paese delle balle pericolose dove la pressione fiscale aumenta e nessuno lo dice e dove si ha la sfrontatezza di annunciare regaloni fiscali (impossibili) da decine e decine di miliardi e tutti lo ripetono. In un’Italia dove abbiamo la reputazione di mercato ai minimi storici e finiamo addirittura sotto i piedi di Spagna e Portogallo, mai successo, a un passo insomma dal commissariamento, e dove vecchi e nuovi maghi Zurlì della politica italiana litigiosi e fintamente sovranisti possono spacciare balle che valgono 70 e passa miliardi e molti italiani ci credono pure. Anche in quel Mezzogiorno espropriato (non incolpevole) che è la cassa pubblica di tutto ciò. Poveri noi!

Roberto Napoletano

Direttore del Quotidiano del Sud e l’Altravoce dell’Italia