Agenpress. Una misura più iniqua della Flat tax? La Flat tax fatta in deficit. Salvini continua con le sue fughe in avanti irresponsabili e adesso, sotto scacco e incollati alla poltrona, anche i cinque stelle non possono che andargli dietro. E come pensano di disattivare le clausole di salvaguardia ed evitare l’aumento dell’Iva? Siamo ancora alle chiacchiere e intanto l’Italia è sempre più vicina alla Grecia.

Così l’on. Giacomo Portas (Pd), leader dei moderati.