Agenpress. Serve immediatamente un nuovo Governo per far risorgere l’Italia. Il fuoco incrociato dei dati Istat, che vede al ribasso la crescita, e il governatore della Banca d’Italia, Visco, che richiama l’esecutivo, non giovano al futuro del Paese. La maggioranza giallo-verde è ancora alle prese con la resa dei conti: si parla di rimpasto mentre si dovrebbe solo agire per il bene comune e chiudere questa esperienza fallimentare.

Così l’on Renata Polverini di Forza Italia.