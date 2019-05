Pil. Pastorino (èViva). È il governo della propaganda e recessione

Agenpress – “Si era presentato come il governo del cambiamento, che voleva rivoluzionare il Paese. E ci ritroviamo con un governo della propaganda, che ci porta dritti alla recessione. Stiamo discutendo, in commissione alla Camera, del decreto Crescita ed è paradossale che l’Istat certifichi proprio ora la difficile situazione dell’economia italiana. Purtroppo nemmeno in questo provvedimento ci sono misure in grado di avere un reale impatto sulla ripresa”. Lo dichiara il deputato di èViva, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Liberi e Uguali, commentando i dati sul Pil diffusi dall’Istat.

“Abbiamo avanzato – aggiunge Pastorino – già delle proposte per dare stimoli all’economia, incentivare l’occupazione sfruttando anche la riconversione in chiave ecologica dell’economia, sostenere le fasce più deboli in maniera seria, e non con trovate elettorali rabberciate. Invece niente. Ci ritroviamo di fronte a una maggioranza incapace di dialogare sulle misure di buonsenso, perché è tutta concentrata su se stessa. Mentre gli italiani sono sempre più in affanno”.