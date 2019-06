Agenpress. Non condivido per nulla le posizioni politiche di Giorgia Meloni ma ciò non mi impedisce di solidarizzare con lei per gli attacchi che le vengono rivolti per i lavori che ha fatto in gioventù per campare e mantenersi agli studi ciò casomai è una ragione di merito che le va riconosciuta poi sul sovranismo non siamo per niente d’accordo.

Così Fabrizio Cicchitto presidente di Riformismo e Liberta’, ex presidente della commissione Affari esteri della Camera