Il giudice di Milano non convalida l’arresto del cantante Marco Carta

Agenpress. Al termine del processo per direttissima a porte chiuse è stata chiarita la totale estraneità del cantante Marco Carta. Il giudice non ha convalidato l’arresto e non ha applicato nessuna misura cautelare” – ha spiegato il suo avvocato Simone Giordano al termine dell’udienza in tribunale a Milano – . “Il fatto – ha aggiunto – è attribuibile ad altri soggetti.

Il cantante era stato fermato venerdì sera con una donna di 53 anni per furto aggravato alla Rinascente di piazza Duomo a Milano. Il giudice non ha convalidato l’arresto di Marco Carta, come invece ha fatto per la donna.

La decisione del Giudice si è basata sul fatto che il cacciavite per togliere l’antitaccheggio e le sei magliette rubate (per un valore complessivo di 1.200 euro) erano nella borsa della donna.