Pisapia: “Se il nuovo centrosinistra rimarrà unito. Salvini non diventerà premier”

Agenpress. “Che la strada dell’unità, e di un obiettivo comune, fosse quella giusta è qualcosa che ho toccato con mano in tutti gli incontri, non solo elettorali, che ho fatto. Ovunque le persone hanno sempre chiesto di non polemizzare più tra noi, di essere uniti. L’unità delle forze progressiste è la prima richiesta degli elettori e in questi mesi abbiamo dato un segnale importante in questo senso. Se questo patrimonio non andrà disperso saremo competitivi nella sfida per il governo del Paese – dichiara l’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia -.

“Se il nuovo centrosinistra rimarrà unito, presenterà una vera proposta riformista e dimostrerà di essere attento e concreto, Salvini non diventerà premier – conclude Pisapia”.