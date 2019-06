Rixi. Procuratore Cozzi: “buon viceministro, ma ha commesso scorrettezze”

Agenpress – “Le dimissioni sono una scelta loro, non c’era nessuna norma che obbligasse a prendere quella strada. E i giudici e i pm applicano le leggi, non i contratti tra partiti”.

Lo dice, in un’intervista alla Stampa, il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi sulle dimissioni di Edoardo Rixi (Lega), che “era un buon viceministro, ma ha compiuto scorrettezze e perciò è stato condannato. se poi dobbiamo smettere d’indagare sui reati contro la pubblica amministrazione, vicepremier e parlamentari facciano una legge. Ai cittadini non gioverebbe”.

Sul fatto che Matteo Salvini sostiene che su Rixi non ci sono prove e si condannano deputati innocenti mentre gli spacciatori restano a spasso, per il procuratore “il tribunale l’ha vista in modo opposto e ha accolto il nostro impianto, frutto d’indagini approfondite e neutrali. Non esulto e aggiungo che il collegio era composto da magistrati di lungo corso e autorevoli. Mi pare che Salvini e il resto della Lega si siano detti tranquilli sull’innocenza di Rixi: bene, allora possono attendere tranquillamente i prossimi gradi di giudizio. Credo che prima di commentare i processi bisognerebbe conoscerli. Noi intanto continuiamo a indagare anche sugli spacciatori, come abbiamo sempre fatto”.