2 giugno. Salvini. Parole Fico fanno girare le scatole. Dedico Festa all’Italia e agli italiani

Agenpress – “Si riparte, ci sono tante cose da fare. Il Governo va avanti se mantiene l’impegno di tagliare le tasse, presto e bene. Con Tria abbiamo ragionato di tasse e Europa, uno choc fiscale è l’unico modo per rilanciare l’Italia”.

Così il ministro dell’interno Matteo Salvini rispondendo ai cronisti che gli domandavano del Governo, mentre passeggiava ai Fori imperiali per prendere posto in tribuna ed assistere alla parata per la Festa della Repubblica.

“Io dedico la Festa della Repubblica all’Italia e agli Italiani, alle nostre donne e uomini in divisa che, con coraggio e passione, difendono la sicurezza, l’onore e il futuro del nostro Paese e dei nostri figli”, ha poi scritto in un tweet replicando a quanto dichiarato in precedenza dal presidente della Camera, Roberto Fico che ha dedicato al Festa della Repubblica “ai migranti, ai rom, ai sinti, che sono qui ed hanno gli stessi diritti”.

“Le parole di Fico mi fanno girare le scatole e sono un torto a chi ha sfilato oggi. C’è gente che rischia la vita per gli italiani. Di legalità ce ne è poca nei campi rom”.