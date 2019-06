F.Boccia, rischio Titanic con debito al 135%, spread oltre 300 e caos politico. Voto unica strada possibile

Agenpress. “Ogni giorno che passa si conferma l’inadeguatezza del Governo Conte. Dall’approvazione della legge di Bilancio 2019, fatta a soli fini elettorali e con scontri continui interni alla maggioranza, si percepiva l’impossibilità nell’andare avanti per Lega e M5S. La pantomima avvenuta prima e i contenuti della lettera inviata poi alla Commissione europea, conferma la fine di ogni dialogo tra le due forze politiche.

Rassicurazioni generiche, flat tax incomprensibile in deficit ma non troppo, debito oltre 135%, riduzione clandestina del reddito di cittadinanza che diventa evidente per l’abassamento del deficit dello 0,2%, generiche indicazioni di tagli attraverso le tax expenditures che non possono incidere più di tanto, pressione fiscale sempre alta ma condoni improvvisi chiamati pace fiscale.

Da lunedì mattina il rischio concreto che lo spread superi quota 300 è molto serio e il debito pubblico italiano quando va da 300 a 400 rischia di non essere più sostenibile. Sullo sfondo, tra una lite e l’altra tra Lega e M5S ormai in disaccordo su tutto, la posizione italiana in vista del Consiglio dei Ministri delle Finanze previsto per il prossimo 9 luglio si fa sempre più debole.

In questo quadro caotico e pieno di incertezze che sta trasformando l’Italia nel Titanic d’Europa, l’unico modo per evitare altri danni è interrompere presto questa esperienza di governo e tornare al giudizio degli italiani su proposte chiare e profondamente alternative”.

Così Francesco Boccia, deputato e economista PD.