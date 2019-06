Festa della Repubblica, Foad Aodi (Amsi): auguri all’Italia e agli italiani, basta campagna elettorale e strumentalizzazioni sui migranti

Amsi, Co-mai, Cili-Italia e Uniti per Unire: Appello al Ministro Matteo Salvini #PrimagliEsseriUmani

Agenpress. Così le associazioni dei medici di origine straniera in Italia (Amsi), le Comunità del Mondo Arabo in Italia (Co-mai), la Confederazione Internazionale laica interreligiosa (Cili-italia) e il movimento internazionale Uniti per Unire e le associazioni e Comunità aderenti esprimono con tutto il cuore gli auguri all’Italia, agli italiani, a chi ama l’Italia, a chi contribuisce tutti i giorni alla crescita, alla democrazia e alla libertà in Italia sia italiani che nuovi italiani e cittadini di origine straniera residenti regolarmente in Italia.

Ancora una volta ci vede costretti malgrado il giorno di festa di ribadire basta strumentalizzazioni politiche sui migranti in ogni occasione, dichiara il Fondatore dell’Amsi Foad Aodi che ringrazia il Presidente della Camera Roberto Fico che ha auspicato che sia la festa di tutti italiani e chi vive in Italia.

Se non iniziamo a promuovere politiche e campagne a favore dell’appartenenza di essere italiano, amare l’Italia, rispettare le leggi e la cultura italiana e imparare la lingua italiana da parte dei cittadini di origine straniera in Italia non avremo mai una vera e completa integrazione anzi il contrario se in ogni occasione si cerca di far passare il concetto sbagliato che l’Italia è solo per gli italiani e escludiamo gli immigrati da politiche di interesse nazionale – conclude Aodi – che ribadisce il nostro impegno a favore dell’Italia, degli italiani, dei cittadini di origine straniera e chi sbaglia paga indipendentemente dalle sue origini o dalla sua religione promuovendo il nostro appello a tutti anche al Ministro Matteo Salvini #PrimagliEsseriUmani.