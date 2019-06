Gentiloni: “Il Governo sembra perennemente sull’orlo di una crisi di nervi ed è quindi possibile che si vada al voto”

“Vedo bene la difficoltà della sfida, ma so che il Pd ha lasciato alle spalle l’inverno del proprio scontento. Certo la vittoria di Salvini è stata nettissima e allarmante. Ma come si vede il Pd non era morto. E nemmeno è stato risucchiato dalla presunta svolta a sinistra di Di Maio. La premessa è che ogni argine al nazionalpopulismo e ogni alternativa ha come pilastro un Pd più forte e capace di andare verso il trenta per cento dei voti – aggiunge Gentiloni -“.

“Non dico sia facile ma l’impresa è entusiasmante e possibile. Alle Europee il Pd e i suoi potenziali alleati raggiungono meno del 30 per cento; ma in molte città alle amministrative abbiamo dimostrato di poter andare ben oltre. C’è dunque uno spazio per un centrosinistra che arrivi alla maggioranza per governare. E va cercato in diverse direzioni. Capisco che il dibattito si concentri sull’area moderata o centrista per l’evidente subalternità di Forza Italia a Salvini. Ma segnalo che bacini ancora più larghi sono rappresentati da milioni di astenuti e da un elettorato molto mobile dei 5Stelle – conclude Paolo Gentiloni “.