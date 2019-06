Il giocatore Neymar accusato di stupro

“Sono accusato di stupro – replica Neymar – È una parola pesante, una cosa molto forte. Mi ha colto di sorpresa. È molto brutto e molto triste sentirlo, perché chi mi conosce conosce il mio carattere e la mia integrità, sa che non farei mai una cosa del genere. È stata una trappola e ho finito per caderci – ammette il calciatore – ma questa per me sarà una lezione d’ora in poi. Ci sono persone che se ne vogliono approfittare, estorcere ad altre persone, è davvero triste, doloroso – aggiunge Neymar – ”

“D’ora in poi renderò tutto pubblico – esordisce Neymar – tutti i nostri momenti, che sono intimi, ma è necessario mostrarli per dimostrare che non è successo nulla. Quello che è successo quel giorno – continua – è stato un rapporto tra un uomo e una donna all’interno di quattro mura, qualcosa che accade in tutte le coppie. Il giorno dopo non è successo nulla, abbiamo continuato a scambiarci messaggi”.