Migranti. Il pattugliatore Fulgosi è arrivato in porto a Genova. A bordo 23 minori, 17 donne

Agenpress – Il pattugliatore della Marina Militare Cigala Fulgosi, che trasporta un centinaio di migranti raccolti al largo delle coste della Libia, è arrivato in porto a Genova. A Calata Bettolo, di fronte alla nave è stato allestito un presidio sanitario tra Croce Rossa e Anpas. Una volta in banchina sono saliti a bordo alcuni funzionari di polizia e i medici della Asl per le prime ispezioni. Le investigazioni sono volte, secondo protocollo, a valutare se vi siano scafisti e minori non accompagnati.

Sulla nave sono saliti con tute bianchepersonale della assistenza sanitaria marittima e una squadra di medici del 118. A bordo ci sono 23 minori e 17 donne di cui alcune in stato di gravidanza. Si ipotizza che una ventina siano le persone da portare in ospedale.

Tra le persone che hanno bisogno di assistenza medica, ci sarebbe anche una bimba gravemente ustionata.

Alle 12,20 erano scesi 40 donne e diversi bambini. Dopo tocca agli uomini, a gruppi di 20.

Tra i profughi ci sono alcuni casi di scabbia. Lo ha confermato la Protezione civile. Intanto, alcuni bambini, uno dei quali tra le braccia di un medico, sono stati fatti scendere dalla nave. Una donna incinta con un bambino è stata fatta scendere alle 10,30 dalla nave Cigala Fulgosi per ricevere alcune cure immediate nella tensostruttura mobile allestita in banchina per l’assistenza medica.