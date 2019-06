Salvini: “Il pakistano che ha violentato due bambine era in Italia con permesso umanitario perché gay. Pazzesco”

Agenpress, Il pakistano arrestato a Viterbo per aver violentato due bambine era in Italia grazie a un giudice di Firenze che gli aveva concesso la protezione in quanto omosessuale e dunque perseguitato nel suo Paese d’origine. Pazzesco. Capite che c’è qualcosa che non va?

Io non mollo, io continuo a lottare per leggi che contrastino il business dell’immigrazione clandestina, ma se qualche magistrato vuole fare politica lasci la toga e si candidi.

Intanto, grazie al Decreto Sicurezza di quel cattivone di Salvini questo delinquente potrà essere espulso.

Così in una nota dichiara il Ministro dell’Interno Matteo Salvini.