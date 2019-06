Visco (Bankitalia). Per flat tax serve riforma organica del fisco. Necessario calo debito

Agenpress – “Credo che qualsiasi intervento fiscale vada inserito in un quadro organico di revisione del sistema. Occorre riflettere sugli effetti redistributivi degli interventi”. Così il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco al Festival dell’Economia di Trento rispondendo a una domanda sulla flat tax.

“Prima di effettuare un intervento su una singola imposta” bisogna “avere presente che con le nuove tecnologie è possibile disegnare e anche raccogliere in modo diverso” le tasse e fronteggiare il problema dell’evasione con programmi mirati ed efficienti”.

Sul debito “è fondamentale dire che non facciamo certe cose che possono compromettere” quella “traiettoria di rientro che è necessaria perché al 130% è sostenibile, e non ci sono problemi, ma impedisce di prendere iniziative e crea uno stato di volatilità sui mercati finanziari inaccettabile”.

Ogni anno va finanziato “il debito in scadenza e non possiamo avere questa volatilità così forte perché poi si riflette sui bilanci di tutti, famiglie, imprese e banche”.

“La credibilità – ha detto ancora Visco – richiede stabilità di intenti, non necessariamente lo stesso governo per molti anni ma un sistema che non preveda di introdurre regole e poi toglierle, incentivi poi cancellarli e mettere sussidi da un’altra parte, alzare le imposte in un certo settore” poi cambiare subito dopo: “Questo crea poca credibilità che si accompagna a difficoltà da parte delle imprese a fare investimenti”.

La politica, ha proseguito il governatore, “per essere credibile deve non solo rispettare gli impegni ma mantenere continuità e mantenere la veduta lunga. Questo confligge col fatto che siamo molto spesso chiamati alle urne, e per poter conseguire risultati chi ha responsabilità politiche sente necessariamente il dovere di dare nel breve dei risultati soddisfacenti per chi vota. Su questo ci vuole una forte campagna di educazione di tutti noi per capire quanto sia importante essere credibili sul medio termine”.