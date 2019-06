Cina. Ministero Educazione: “rischi per chi studia negli Usa. Stretta sui visti”

Agenpress – Il ministero dell’Educazione cinese ha allertato studenti e accademici dai rischi legati allo studio negli Usa a causa della stretta sui visti da parte americana, accelerando la valutazione degli scenari e facendo i preparativi corrispondenti. Lo riportano i media ufficiali di Pechino, nel mezzo dell’aumento delle tensioni commerciali bilaterali. La tv statale Cctv, inoltre, ha anche citato lo stesso ministero secondo cui il rigetto dei visti da parte delle autorità Usa è in aumento.

La Cina è la principale fonte di studenti internazionali nei campus americani: 360.000 unità, pari a un terzo del totale, capaci di erogare risorse all’economia Usa per 14 miliardi di dollari nel 2017, secondo quanto riferito lo scorso mese dall’ agenzia Nuova Cina.

Studenti e accademici cinesi hanno sperimentato da alcuni mesi, dall’inasprirsi della guerra commerciale, restrizioni o rinvii nel rilascio dei visti oppure la concessione di periodi più brevi rispetto alle richieste, secondo il ministero dell’Educazione.

Da gennaio a marzo, su oltre 1.350 applicazioni, il 13,5%, pari a 182 richiedenti, non è stato in grado di partire come pianificato, ha riportato la Cctv, fornendo i dati di Xu Yongji, vice responsabile del dipartimento competente al ministero negli scambi accademici con l’estero. Secondo Xu, il trend è in rialzo da oltre il 3% del 2018, secondo il China Scholarship Council. Il mancato rilascio del visto ha “danneggiato la dignità” degli studenti cinesi, ma ha anche complicato la collaborazione tra accademici.