Gran Bretagna. Donald Trump incontra la regina Elisabetta e attacca il sindaco di Londra

Agenpress – Nella prima tappa della visita di Stato di tre giorni in Gran Bretagna, il presidente Usa, Donald Trump, e la first Lady Melania sono stati accolti a Buckingham Palacedalla regina Elisabetta insieme al principe Carlo e alla moglie Camilla. La figlia di Trump, Ivanka, e il marito Jared Kushner sono apparsi sul balcone del palazzo. La regina e il presidente hanno poi ascoltato l’inno americano suonato dalle guardie reali.

Una visita di Stato lunga tre giorni, con la Brexit alle porte, mentre la Gran Bretagna attende il prossimo premier dopo le dimissioni di Theresa May seguite al fallimento dei suoi accordi con la Commissione europea. Donald Trump atterra nel Regno Unito, dove parteciperà a un banchetto ospitato dalla regina Elisabetta II e incontrerà May.

L’elicottero che trasportava l’inquilino della Casa Bianca e la moglie è atterrato poco dopo mezzogiorno nei giardini del palazzo, dove il principe Carlo e Camilla lo stavano aspettando. L’erede al trono e la duchessa di Cornovaglia hanno scortato la coppia americana fin dalla regina, in piedi davanti alla porta del palazzo. Elisabetta ha stretto le mani sorridente prima a Trump, poi a Melania. Quindi li ha invitati a entrare per un incontro di benvenuto all’interno del palazzo alla presenza di Carlo e Camilla, salutato dall’onore delle salve di cannone.

Dopo il pranzo con Elisabetta, nel pomeriggio Trump visiterà Westminster Abbey, poi si sposterà a Clarence House per incontrare Carlo d’Inghilterra e infine in serata il banchetto con la regina a Buckingham Palace dove sono attesi più di 170 invitati.

Trump non dormirà a palazzo reale, come gli altri presidenti, perché l’ala dedicata agli ospiti è in ristrutturazione, quindi pernotterà in ambasciata Usa a Battersea. Ovviamente si sposterà sulla sua limousine superblindata The Beast. Le maggiori proteste contro di lui sono previste per domani, da Trafalgar Square, ma già oggi dovrebbe volare su Londra il celebre pallone gonfiabile di “Trump bambino”.

In mattinata, Trump ha aspramente criticato il sindaco di Londra, Sadiq Khan, definendolo un “perdente completo” per aver contestato la decisione della Gran Bretagna di “srotolare il tappeto rosso” per il capo della Casa Bianca. “Khan, che ha fatto un terribile lavoro come sindaco di Londra, ha fatto commenti cattivi sul presidente degli Stati Uniti”, ha scritto su Twitter prima di scendere dall’Air Force One a Londra. Secondo Trump farebbe meglio a concentrarsi sulla lotta alla criminalità della capitale britannica.

Ma il sindaco di Londra non è l’unico bersaglio di Trump che ha attaccato anche la Cnn: “L’unico problema è che qui la fonte primaria delle informazioni disponibili dagli Usa è la Cnn: l’ho guardata per un po’, poi ho spento. Tutto in negativo e troppe Fake News”, ha scritto ancora su Twitter. Lamentandosi della scarsità di scelta di canali stranieri del pacchetto via cavo (manca fra l’altro Fox), il presidente Usa in un secondo tweet invita gli abbonati a protestare contro l’AT&T e aggiunge: “I rating della Cnn stanno comunque morendo. E’ cosi’ scorretto ricevere notiziari scadenti e Fake News. Quando il mondo guarda la Cnn, ha una fotografia falsa degli Usa. Triste”.