Laboccetta. “Sono stato assolto, anche in Appello, dall’accusa di favoreggiamento nei confronti di Francesco Corallo. È un bel giorno per me”

Agenpress. «Sono stato assolto, anche in Appello, dall’accusa di favoreggiamento nei confronti di Francesco Corallo. È un bel giorno per me». A dirlo è l’ex deputato di Forza Italia e presidente dell’associazione «Polo Sud», Amedeo Laboccetta, annunciando la riconferma della sentenza di non colpevolezza già emessa dal Tribunale di Roma negli anni scorsi.

«La III Sezione della Corte di Appello della Capitale – ha aggiunto Laboccetta – ha riconosciuto la mia totale estraneità ai fatti rispetto alla ormai famosa vicenda del sequestro del pc portatile durante una perquisizione nell’abitazione di Francesco Corallo».

«Ho pagato tanto, in termini di serenità personale e familiare e di libertà politica, questa vicissitudine, ma non ho mai dubitato, anche grazie all’avvocato Andrea de Sanctis che mi ha assistito con professionalità e amicizia, nel trionfo della giustizia. Spero dal più profondo del cuore che i giornali che, all’epoca, spararono la notizia in prima pagina riescano a trovare il giusto spazio per restituire l’onore a chi è stato ingiustamente crocifisso per anni per un reato che non aveva mai commesso».