Lettera UE. Cottarelli. I conti non tornano. Il governo ha aumentato la spesa corrente

Agenpress – La lettera di Tria “non afferma in maniera esplicita che il governo intende aumentare il deficit”.

Lo afferma Carlo Cottarelli in un’intervista al quotidiano tedesco “Handelsblatt” in cui commenta la lettera del ministro dell’Economia Giovanni Tria, alla Commissione europea. Per Cottarelli, “il governo ha aumentato la spesa corrente”, evidenzia Cottarelli per poi aggiungere che l’esecutivo “aumenterà la spesa pubblica fin quando sara’ compatibile con quanto richiede la Commissione europea e, soprattutto, con la reazione dei mercati”.

“I conti non tornano”, aggiunge Cottarelli, spiegando che “mantenere il deficit al 2,1 per cento del Pil nel 2020, evitare l’aumento dell’Iva e ridurre le tasse richiedono risorse per circa 40 miliardi di euro. Da dove dovrebbero arrivare nei prossimi cinque mesi?” Il riferimento e’ alla chiusura del bilancio dell’Italia, prevista per il prossimo autunno.