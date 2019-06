MPS: clamorose decisioni dei Tribunali stabiliscono rimborsi per chi investito in obbligazioni subordinate

Agenpress. Si apre la strada dei rimborsi per migliaia di risparmiatori a cui sono state vendute obbligazioni come ordinarie, mentre in realtà erano subordinate.

In particolare, le obbligazioni con il codice titolo n. 8922470/BCA Marche 07/17 TV e le obbligazioni con il codice titolo n. 1077620 – BMPS 10/20 5.6 – ISIN XS0540544912 sono state qualificate, in sede di prospetto informativo allegato all’ordine di acquisto, come ordinarie mentre successivamente si sono rilevate subordinate.

Il Codacons lancia una azione collettiva a tutela degli obbligazionisti Mps per chiedere indietro tutti i soldi investiti. Sul sito del Codacons www.codacons.it alla pagina dedicata all’azione “Obbligazioni Subordinate Mps” tutti i particolari dell’azione.

Inoltre l’Avvocato Bruno Barbieri del Codacons incontrerà, attraversi un serie di assemblee pubbliche, tutti gli obbligazionisti coinvolti che intendono avere delucidazioni in merito all’azione.

Di seguito i prossimi incontri aperti ai risparmiatori:

4 giugno dalle ore 18.00 alle ore 19.00 a Milano presso Sala Cronos, in Viale Monte Santo n.5;

5 giugno dalle ore 18.00 alle ore 19.00 a Bologna presso Sala Leandro Mazzoli, in Via del Giacinto;

• 10 giugno dalle ore 18.00 alle ore 19.00 a Roma presso Confagricoltura, in Corso Vittorio Emanuele II, 101