On. Giacomo Portas (Partito Democratico): Conte, tra i due litiganti il premier chiede per favore

Agenpress. Siamo alla frutta! La conferenza stampa di oggi certifica che il presidente del Consiglio, cui la Costituzione affida la responsabilità di guida politica dell’esecutivo, in realtà è solo un fantoccio e non conta nulla. Tanto che è costretto a chiedere ai suoi due vicepremier di smettere di litigare se vogliono sul serio andare avanti. Una sorta di ultimatum spuntato, che non farà altro che far perdere ancora tempo al Paese.

Così l’on. Giacomo Portas (Pd), leader dei moderati.