Renzi: “La conferenza stampa di Conte segna oggi una figuraccia per le Istituzioni e per Palazzo Chigi”

Agenpress. Quando un Premier parla alla Nazione deve dire qualcosa di importante. O più semplicemente dire qualcosa. Un leader ha il dovere di indicare una strada, di avere coraggio, di non essere un fantoccio.

La conferenza stampa di Conte segna oggi una figuraccia per le Istituzioni e per Palazzo Chigi. Mai nella storia repubblicana si era palesata così evidente la figura di un premier che non decide, non conta, non governa. Oggi è un giorno triste per le Istituzioni italiane prima che per questa maggioranza.

E’ quanto dichiara, in una nota, Matteo Renzi.