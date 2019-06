Agenpress. “Dispiace prendere atto che nonostante il voto in Piemonte, la linea del premier Conte sull’Alta Velocità continui a coincidere di fatto con quella del ministro Toninelli. Anche in questo senso l’intervento di Conte più che un aut-aut alle forze di maggioranza suona come un vero e proprio requiem per questo governo”.

Lo dichiara in una nota Deborah Bergamini, vicepresidente della Commissione Trasporti alla Camera e Responsabile Trasporti di Forza Italia.