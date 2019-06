Tumore seno. Dieta a base di frutta, verdura e cereali per ridurre il rischio di morte

Agenpress – Mangiare sano per ridurre il rischio di morte per cancro al seno. E’ quello che ha rilevato un grande studio Usa finanziato con fondi Federali nell’ambito del progetto Fondi federali nell’abito del progetto women’s health initiative (WHT) che seguito 49mila donne tra i 50 ed i 79 anni di età per un periodo complessivo di circa 20 anni.

Una dieta ‘tagliagrassi’ che a tavola prevede porzioni giornaliere di frutta, verdura e cereali ha dimostrato di ridurre significativamente il rischio di morte per cancro al seno del 21%.

Uno studio, quello statunitense presentato al Congresso della Società americana di oncologia clinica (Asco), su un campione non usuale per la sua ampiezza e per questo ritenuto dagli esperti molto significativo. Ma una conferma dell’importanza della dieta sana arriva anche da un’altra ricerca italiana, presentata sempre all’Asco e condotta da Università di Verona e Fondazione-Policlinico Gemelli di Roma.